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Саммит Путина и Трампа могут принять в Австрии

Политика

У Вены есть большой опыт в проведении международных встреч

Саммит Путина и Трампа могут принять в Австрии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Москва, 13 декабря 2018, 15:26 — REGNUM  Встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа готова принять у себя Австрия, заявила спецпредставитель МИД Австрии по вопросам России Маргот Крестиль-Леффлер.

По словам дипломатического работника, у Вены есть большой опыт в проведении международных встреч.

«Мы бы могли предоставить площадку для такого саммита, если стороны договорятся его провести», — цитирует ее слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после отмены встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «большой двадцатки» вопрос об организации переговоров двух лидеров больше не находится на повестке.

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