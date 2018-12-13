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Глава Демпартии Курдистана рассказал о задачах правительства автономии

Политика

ДПК не может сформировать правительство в одиночку

Эрбиль, Ирак, 13 декабря 2018, 14:14 — REGNUM  Президент Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуд Барзани заявил, что новое правительство автономии будет стремиться к созданию условий для участия в политическом процессе всех политических сил, сообщает 13 декабря Kurdistan.ru.

Несмотря на победу ДПК на парламентских выборах в Иракском Курдистане, политическая сила не набрала достаточного количества голосов избирателей, чтобы в одиночку сформировать правительство.

Новое правительство под руководством сына Барзани Масрура будет включать в себя и оппозиционные силы, в частности Патриотический союз Курдистана и Движение за перемены.

Напомним, несмотря на то, что Масуд Барзани покинул пост президента Иракского Курдистана, он по-прежнему остается наиболее авторитетным политиком в регионе. Его сын и племянник занимают ключевые позиции в политической элите автономии.

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