Четверг, 13 Декабря 2018 года
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ДНР передала Украине еще 13 заключенных

Политика

Это был жест доброй воли

ДНР передала Украине еще 13 заключенных
Цитата из х/ф «Рождение нации». Реж. Нейт Паркер. 2016. США
За решёткой

Донецк, 13 декабря 2018, 11:58 — REGNUM  Украина получила от Донецкой Народной Республики (ДНР) 13 осужденных в качестве жеста доброй воли, заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, переданные заключенные изъявили желание отбывать наказание на Украине. Передача состоялась на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Еленовка» южнее Донецка.

Также омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что республика намерена передать Киеву в январе еще около 40 заключенных.

Напомним, ранее ЛНР передала Украине 42 заключенных, которые были осуждены до начала гражданской войны в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР в одностороннем порядке передала Украине более 40 заключенных

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