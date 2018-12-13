В афганской провинции Урузган уничтожено восемь боевиков

Кабул, , 17:14 — REGNUM Официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) в результате операции, проведённой Военно-воздушными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», авиационные удары Военно-воздушных сил Афганистана были нанесены по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на окраинах столицы провинции — города Таринкот.

В результате авиационных ударов еще четыре талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.