Конституционный суд Молдавии заполняют людьми Плахотнюка

Кишинёв, , 10:41 — REGNUM В Конституционном суде Молдавии назначены два новых судьи. Как передает корреспондент ИА REGNUM, ими стали бывший генпрокурор Корнелиу Гурин и депутат парламента от Демпартии, бывший коммунист и экс-глава Службы информации и безопасности Молдавии Артур Решетников.

Всего в КС Молдавии шесть судей. Гурина в КС выдвинул Высший совет магистратуры, а Решетникова — правительство. Оба назначены сроком на шесть лет и заменят двух судей, чей мандат истек.

Гурин и Решетников считаются ставленниками лидера правящей Демпартии и фактического руководителя Молдавии Владимира Плахотнюка, под чьим контролем в последние годы находился в том числе Конституционный суд Молдавии, не раз принимавший выгодные Плахотнюку политические решения.

На прошлой неделе президент Молдавии Игорь Додон заявил, что после февральских парламентских выборов сменится и состав Конституционного суда. Однако механизма замены судей КС, за исключением их добровольной отставки, нет.