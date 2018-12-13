Собянин отправил в отставку главу Москомстройинвеста

Москва, , 10:28 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от занимаемой должности председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Константина Тимофеева. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра Москвы.

Тимофеев уволен по собственной инициативе. Он занимал пост с 2011 года. Исполнять обязанности председателя будет Анастасия Пятова, работавшая зампредом.

На сайте Москомстройинвеста опубликована биография Пятовой. Ей 38 лет, родилась в Казани, с 2002 по 2011 годы работала в министерстве строительства Татарии. С 2011 года зампред Москомстройинвеста. Имеет благодарность Сергея Собянина. Увлекается йогой.