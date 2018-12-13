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Мэй пообещала принять критику во внимание

Политика

О недоверии политику заявили 117 парламентариев, тогда как 200 человек поддержали её

Лондон, 13 декабря 2018, 07:45 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала прислушаться к парламентариям, выразившим ей недоверие во время соответствующей процедуры. Об этом сообщает Reuters.

Глава британского правительства также поблагодарила за поддержку членов Консервативной партии, проголосовавших в её пользу. Она подчеркнула, что в настоящее время перед Лондоном стоит задача завершить процедуру выхода из состава ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в партии тори состоялось голосование по вотуму недоверия Мэй. О недоверии политику заявили 117 парламентариев, тогда как 200 человек поддержали её. В результате Мэй остается на посту премьер-министра.

Проведение вотума недоверия было инициировано парламентариями после того, как Мэй перенесла голосование по проекту соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном с 11 декабря на 21 января 2019 года.

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