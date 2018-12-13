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Пентагон призвал Турцию воздержаться от операции на северо-востоке Сирии

Политика

США обеспокоены возможными инцидентами с участием американских военных

Вашингтон, 13 декабря 2018, 05:03 — REGNUM  США призывают Турцию не проводить односторонних военных действий на северо-востоке Сирии, заявил представитель Пентагона Шон Робертсон, сообщает телеканал CNN.

Робертсон подчеркнул, что в вышеупомянутом районе может находиться американский персонал. В связи с этим США обеспокоены возможным началом военной операции турецкими войсками.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о скором начале военной операции вооруженных сил Турции на севере Сирии.

Он подчеркнул, что основной целью турецких войск являются террористы. Эрдоган также пообещал не трогать американских военнослужащих, находящихся в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган: Турция начнет операцию к востоку от Евфрата через несколько дней

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Участие США в войне в Сирии
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