Пентагон призвал Турцию воздержаться от операции на северо-востоке Сирии

Вашингтон, , 05:03 — REGNUM США призывают Турцию не проводить односторонних военных действий на северо-востоке Сирии, заявил представитель Пентагона Шон Робертсон, сообщает телеканал CNN.

Робертсон подчеркнул, что в вышеупомянутом районе может находиться американский персонал. В связи с этим США обеспокоены возможным началом военной операции турецкими войсками.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о скором начале военной операции вооруженных сил Турции на севере Сирии.

Он подчеркнул, что основной целью турецких войск являются террористы. Эрдоган также пообещал не трогать американских военнослужащих, находящихся в регионе.

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