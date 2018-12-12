ЮАР намерена использовать членство в СБ ООН для поддержки Западной Сахары

Кейптаун, , 23:58 — REGNUM Южно-Африканская Республика намерена использовать своё временное членство в Совете Безопасности ООН «для защиты права народа Западной Сахары на самоопределение». Об этом заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Линдиве Сисулу, передаёт 12 декабря Sahara Press Service.

В распространённом заявлении главы МИД ЮАР выражается поддержка возобновившимся переговорам между Фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко под эгидой Организации Объединенных Наций.

«ЮАР надеется, что этот процесс переговоров во главе с личным посланником генерального секретаря ООН, бывшим президентом Германии Хорстом Кёлером, приведёт к принятию справедливого, прочного и взаимоприемлемого решения, которое гарантирует самоопределение сахарского народа», — заявила Линдиве Сисулу.

Как передавало ИА REGNUM, 5−6 декабря в Женеве состоялись переговоры по политическому урегулированию в Западной Сахаре. В консультациях принимали участие представители Фронта ПОЛИСАРИО и Марокко, а также Алжира и Мавритании в качестве стран-наблюдателей, граничащих с Западной Сахарой. Стороны договорились о проведении нового раунда переговоров в первом квартале 2019 года.

Напомним, Южно-Африканская Республика наряду с Бельгией, Германия, Доминиканской Республикой и Индонезией избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2019−2020 годы. С 1 января 2019 года указанные страны сменят в структуре ООН Боливию, Казахстан, Нидерланды, Швецию и Эфиопию.

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