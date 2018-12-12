Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»

Брюссель, , 23:41 — REGNUM Европейский парламент принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток — 2». Заседание состоялось сегодня, 12 декабря, в Страсбурге.

В резолюции Европарламента сказано, что газопровод «Северный поток — 2» якобы является политическим проектом и представляет угрозу для евросоюзной безопасности. Кроме того, в тексте резолюции подчеркивается, что Украина играет «ключевую роль» для энергетического обеспечения Евросоюза.

Напомним, что строительству «Северного потока — 2» всеми силами противодействуют США, а также их сателлиты в Восточной Европе — Украина и Польша. В Вашингтоне хотят, чтобы партнерство между Россией и Германией не усиливалось, а также было бы неплохо навязать немцам дорогой американский сжиженный газ вместо дешевого российского трубопроводного.

Польша и Украина не хотят терять доходы от транзита российского газа. Варшава, в частности, не хочет становиться ещё более зависимой от Германии в плане энергопоставок, а в Киеве потеря средств от транзита российского газа грозит серьезными экономическими трудностями.

Читайте развитие сюжета: Брюссель принял резолюцию против «Северного потока» под давлением – эксперт