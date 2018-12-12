Нетаньяху считает Маттео Сальвини «большим другом Израиля»

Иерусалим, , 22:10 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с вице-премьером Италии Маттео Сальвини в Иерусалиме, 12 декабря передает агентство Associated Press.

Сообщается, что в ходе встречи Нетаньяху назвал министра внутренних дел и заместителя главы правительства Италии «большим другом Израиля».

Отметим, Сальвини, один из лидеров итальянской «Лиги Севера», обвиняется еврейской общины Италии в ультраправых взглядах и «радикализации» правительства.

Читайте также: Вице-премьера Италии обвинили в цитировании Муссолини