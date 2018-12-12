Среда, 12 Декабря 2018 года
23:08:59 МСК

Нетаньяху считает Маттео Сальвини «большим другом Израиля»

Политика

Премьер-министр Израиля и вице-премьер Италии встретились в Иерусалиме

Иерусалим, 12 декабря 2018, 22:10 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с вице-премьером Италии Маттео Сальвини в Иерусалиме, 12 декабря передает агентство Associated Press.

Сообщается, что в ходе встречи Нетаньяху назвал министра внутренних дел и заместителя главы правительства Италии «большим другом Израиля».

Отметим, Сальвини, один из лидеров итальянской «Лиги Севера», обвиняется еврейской общины Италии в ультраправых взглядах и «радикализации» правительства.

Читайте также: Вице-премьера Италии обвинили в цитировании Муссолини

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить