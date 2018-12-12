Около полусотни депутатов Рады хотят отменить обращение за томосом

Киев, , 20:46 — REGNUM 47 депутатов Верховной рады обратились в конституционный суд Украины с требованием признать незаконным постановление Рады, поддержавшее обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии украинской церкви, сообщило 12 декабря издание Liga.net.

Большинство депутатов представляют парламентскую фракцию «Оппозиционный блок». По мнению парламентариев, обращение Порошенко к патриарху «нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир на Украине, нарушает права и свободы граждан, в частности конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания, и является прямым вмешательством государства в церковные дела».

Напомним, 15 декабря в Киеве должен состояться объединительный собор, на котором будет создана «объединённая» раскольничья церковь. Этой структуре патриарх Варфоломей даст томос об автокефалии.

Каноническая Украинская православная церковь не обращалась в Стамбул за томосом, не будет участвовать в мероприятии и вообще считает происходящее «церковным рейдерством».

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