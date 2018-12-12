Патриарх Варфоломей занимается церковным рейдерством — УПЦ МП

Киев, , 17:49 — REGNUM Действия Константинопольского патриархата на Украине напоминают рейдерский захват, заявил заместитель главы отдела внешних связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич 11 декабря в эфире телеканала «Первый казацкий».

Священнослужитель отметил, что Константинопольский патриархат применяет классические рейдерские приёмы в отношении церкви: смену названия, смену руководства и захват собственности.

«Патриарх Варфоломей действует в рамках своей, придуманной Константинопольским патриархатом, логики. Он говорит, что поскольку вы находитесь на моей территории, то у вас уже нет раскола: я снял анафемы и вывел из раскола УПЦ КП и УАПЦ. Соответственно, вы уже равны и нужно вам объединяться. А поскольку вы мои подчинённые, я пока терплю, снисходительно называю вас митрополитом Киевским, хотя вы носите этот титул незаконно с точки зрения патриарха Варфоломея», — рассказал Николай Данилевич.

Напомним, 7 декабря стало известно о письме патриарха Вафоломея на имя главы канонической Украинской православной церкви Онуфрия. В письме Варфоломей заявил, что Онуфрий «незаконно» носит свой титул и что он обязан принять участие в раскольничьем «соборе», который состоится в Киеве 15 декабря.

Читайте также: Патриарх Варфоломей назвал главу УПЦ МП «незаконным» и позвал на собор