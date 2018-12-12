Путин: Система оказания материальной помощи ветеранам будет пересмотрена

Москва, , 18:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти собираются пересмотреть систему оказания материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом российский лидер заявил сегодня, 12 декабря, на заседании организационного комитета «Победа» по подготовке и проведению торжественных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Путина, российские власти собираются ежегодно оказывать материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Ранее такая помощь оказывалась только к юбилейным датам.

«На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны. Напомню, ранее такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам», — сказал президент России.

Напомним, на заседании оргкомитета «Победа» вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что по состоянию на 1 ноября 2018 года в России проживают 1,4 млн ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей.