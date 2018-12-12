После заявления уроженцев Чечни ЕСПЧ наказал Литву

Вильнюс, , 17:19 — REGNUM Литва, трижды отказав в рассмотрении просьбы о предоставлении убежища для российской семьи из Чечни, нарушила сразу несколько статей Европейской конвенции по правам человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом говорится в решении суда в Страсбурге, опубликованного на сайте ЕСПЧ.

Утверждается, что уроженцы Чечни, семья из семи человек — отец 1988 года рождения, мать 1994 года рождения и их пятеро детей, — в апреле 2017 года покинули территорию Чеченской Республики и отправились в Белоруссию с целью получить убежище в Польше. По словам главы семьи, у них якобы возникли проблемы с российскими службами безопасности, а «из-за отказа главы семейства стать их информатором он подвергся пыткам».

Затем семья трижды пыталась подать просьбу о предоставлении убежища на границе Литвы и Белоруссии, но каждый раз им было отказано из-за отсутствия виз или видов на жительство. После каждой неудачной попытки все семь заявителей возвращались в Белоруссию и ни разу не обжаловали решение литовских властей. Стоить отметить, что в ходе третей попытки семья имела при себе письменное заявление о предоставлении убежища, подготовленное на русском языке Белорусской правозащитной организацией.

Так как после 10 июля 2017 года семья больше не могла законно находиться на территории Белоруссии, они вернулись в Россию, где впоследствии, по словесным утверждениям заявителя, был задержан отец семьи, но, вероятно, вскоре отпущен, поскольку к марту 2018 года все члены семьи вместе были размещены в центре приема беженцев в Польше, где они ожидают решения о предоставлении убежища.

История с литовскими властями на этом не закончилась. Получив трижды отказ, глава семьи решил обжаловать отказ Литвы в предоставлении убежища в Европейском суде по правам человека. Ссылаясь на статьи номер 3 и 13 Европейской конвенции по правам человека, в своей жалобе он заявил, что Литва нарушила их право «не подвергаться пыткам или бесчеловечному и унижающему достоинство обращению», а также что им не был предоставлен доступ к «эффективным средствам правовой защиты».

Согласно данным литовского агентства BNS, отец пятерых детей сказал суду, что у него более десяти лет были проблемы со структурами безопасности России, и он связывает это со своим участием в бандформировании во время Второй чеченской войны. Мужчина жаловался, что не раз был допрошен, у него дома проводились обыски. Первый раз он выехал за границу в 2009 году, однако год спустя был вынужден вернуться в Чечню, после чего он работал в системе госбезопасности, откуда ушел в 2015 году.

По итогам рассмотрения жалобы ЕСПЧ постановил, что просьба о предоставлении убежища должна быть рассмотрена и права заявителей, прописанные в статьях 3 и 13 Конвенции, были нарушены. Литва же, по решению суда, «недостаточно взвесила риски», за что должна выплатить заявителям в совокупности 22 000 евро (1 млн 650 тыс. рублей по курсу на 12 декабря) за моральный ущерб.