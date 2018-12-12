Мэр Вильнюса продолжает прикрываться «Москвой»

Вильнюс, , 16:59 — REGNUM Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился в департамент государственной безопасности Литвы с просьбой проверить проект строительства Дома Москвы в Вильнюсе и цели, которые будут реализовываться в рамках этого проекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 декабря. Соответствующее объявление распространила пресс-служба самоуправления литовской столицы.

По словам Шимашюса, его решение вызвано обращением строителей Дома Москвы по утверждению нового проектного предложения, которое было откорректировано после замечаний мэрии. Однако в проекте подчёркивается, что в здании будут проходить культурные и деловые мероприятия. Шимашюс уверен — на самом деле оттуда будет исходить «желание недружественного государства манипулировать литовским обществом».

Шимашюс повторил, что пока он занимает кресло мэра — никакого Дома Москвы в Вильнюсе не появится. Он также объявил, что собирается этот вопрос обсуждать с МИД Литвы, министерством обороны и другими ведомствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ремигиюс Шимашюс являлся одним из лидеров партии Саюдис либералов, которая попала в крупнейший в истории Литвы коррупционный скандал, когда выяснилось, что партия была создана группой компаний MG Baltic для принятия выгодных для бизнеса законов. Политики получали от предпринимателей взятки и вносили законопроекты в парламент. Саюдис либералов при этом до скандала лидировал в опросах общественного мнения.

Напомним также, что Россия остаётся главным фактором внутриполитической борьбы в Литве. В работе на Кремль в Литве консерваторы обвиняют правящих крестьян-зелёных, крестьяне-зелёные — консерваторов, консерваторы — литовских поляков, «трудовиков» Виктора Успасских, социал-демократов, всё окружение экс-президента Литвы Роландаса Паксаса, а также множества других политиков, общественных деятелей, журналистов, СМИ, актёров, писателей, певцов и даже мультипликационную продукцию называют «инструментом Кремля».

В 2019 году в Литве пройдут сразу три выборных кампании: в органы местных самоуправлений, в Европарламент, президентские выборы.