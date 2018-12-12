Законопроект о штрафах до 1 млн рублей за фейки внесен в Госдуму

Москва, , 15:26 — REGNUM Законопроект, запрещающий СМИ и блогерам фейки, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда, среди которых Дмитрий Вяткин и Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Согласно поправкам в КоАП, предлагается штрафовать за распространение в средствах массовой информации, а также в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий.

Нарушение повлечет штраф на граждан до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, на юрлиц — до 1 млн рублей.