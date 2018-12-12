Путин проинформирован о деле «Нового величия» без деталей

Москва, , 14:17 — REGNUM Российский президент Владимир Путин получил информацию об уголовных делах, касающихся организаций «Новое величие» и «Сеть», однако не знаком с подробностями следствия. Об этом сообщил 12 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментарий Пескова касался слов Путина, сказанных 11 декабря на заседании Совета по правам человека. Реагируя на выступление члена СПЧ Николая Сванидзе, президент выразил обеспокоенность возможным нарушением прав несовершеннолетних и заявил, что в ситуации нужно разобраться.

Представитель Кремля пояснил, что Путин, разумеется, знает о самом факте дела, но ему не могут докладывать о всех нюансах в потоке другой информации. Президент обязательно вникнет в ситуацию, раз дал такое обещание, отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, десять человек, включая двух девушек в возрасте 18 и 19 лет, в рамках дела «Нового величия» подозреваются в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, члены группы хотели захватить власть в России после государственного переворота.

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