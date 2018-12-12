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Эрдоган: Турция начнет операцию к востоку от Евфрата через несколько дней

Политика

Президент Турции подчеркнул, что турецкие военнослужащие не будет действовать против американских военных

Эрдоган: Турция начнет операцию к востоку от Евфрата через несколько дней
Иван Шилов © ИА REGNUM
Турецкий солдат

Анкара, 12 декабря 2018, 13:58 — REGNUM  Турция начнет операцию восточнее реки Евфрат на севере Сирии через «несколько дней», заявил 12 декабря президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает британское агентство Reuters.

«Мы начнем операцию по очищению востока Евфрата от сепаратистов и террористов через несколько дней», — подчеркнул глава турецкого государства.

«Нашей целью никогда не станут американские военнослужащие», — добавил он.

Напомним, на протяжении долгого времени камнем преткновения в отношениях двух Анкары и Вашингтона были курдские отряды Народной самообороны (YPG). В Турции опасаются, что после создания ими на севере Сирии территориального образования турецкие курды, стремящиеся к автономии на юго-востоке страны могут активизировать свою деятельность.

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Война в Сирии
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