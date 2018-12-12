Володин: обманутых дольщиков больше не будет

Москва, , 13:52 — REGNUM В России приняты все законодательные акты, необходимые для того, чтобы избежать возникновение новых обманутых дольщиков жилья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 декабря заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин на открытии семинара для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ — членов Совета законодателей РФ.

«Сейчас приняты решения, которые защищают дольщиков, которые обязывают застройщиков относиться более ответственно и, что самое главное, запускают механизмы ответственности страхования и ответственности со стороны местных властей», — заявил Володин.

По его словам, ситуация с обманутыми дольщиками зачастую не только и не столько связана с неудачным решением самих дольщиков, но с тем, что «не сработали страховые институты».

«Новых обманутых дольщиков не будет, все необходимые для этого законодательные решения приняты: и по страхованию, и по ответственности, и по открытию в обязательном порядке счетов эскроу для застройщиков. Это всё будет контролируемый процесс: расходование средств, денег, которые дольщики вкладывали в строительство», — заключил он.