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Госдума усложняет открытие магазинов и кафе в жилых домах

Политика

Право на тишину и отдых

Москва, 12 декабря 2018, 13:02 — REGNUM  Законопроект о правилах перевода жилого помещения в нежилое Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

«Мы планируем принять закон в весеннюю сессию», — сообщила замглавы Минстроя Наталья Антипина в ходе обсуждения.

Поправками в Жилищный кодекс прописывается обязательное согласование общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме перевода жилого помещения в нежилое помещение. Для принятия решения требуется кворум — «участие собственников помещений или их представителей, обладающих более чем 50% голосов от общего числа голосов, в том числе собственников помещений, расположенных в подъезде многоквартирного дома, в котором расположено переводимое помещение, обладающих более чем 2/3 голосов от числа голосов собственников помещений, расположенных в подъезде данного дома, в котором расположено переводимое помещение и собственников не менее половины помещений, примыкающих к переводимому помещению, в том числе собственников комнат в коммунальной квартире, примыкающих к переводимому помещению». В случае когда многоквартирный дом состоит из одного подъезда, требуется участие собственников помещений в данном доме или их представителей, обладающих более чем 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в таком многоквартирном доме и собственников не менее половины помещений, примыкающих к переводимому помещению, в том числе собственников комнат в коммунальной квартире, примыкающих к переводимому помещению.

Вводится понятие примыкающих помещений — то есть имеющие общую стену с переводимым помещением или расположенные непосредственно над или под переводимым помещением.

Для перевода жилого помещения в нежилое помещение необходимо получить письменные согласия всех собственников помещений, примыкающих к переводимому помещению. Причем согласия и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение о согласии на перевод, включаются в перечень документов, подлежащих представлению в орган местного самоуправления, осуществляющий перевод.

Депутаты приветствовали принимаемый законопроект. По словам депутата Госдумы Олега Шеина, это поможет урегулировать ситуацию, когда, например, в жилых домах открываются магазины или бары с круглосуточным режимом.

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