Трамп поддержал наследного принца Саудовской Аравии

Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, сообщает 12 декабря Al Arabia.

«Он лидер Саудовской Аравии. Они были очень хорошими союзниками», — подчеркнул глава Белого дома во время интервью в Овальном кабинете.

Тем не менее, власти Соединенных Штатов были вынуждены наложить санкции на 17 подданных Саудовской Аравии, по мнению Вашингтона, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Напомним, 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Турции был убит американский журналист Джамаль Хашогги. Позднее Эр-Рияд признал данный факт, что повлекло за собой серьезную критику со стороны международного сообщества.

Президент США Дональд Трамп не спешил критиковать власти королевства, так как ценит деловые отношения превыше всего: санкции могли помешать реализации крупного оружейного контракта.

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