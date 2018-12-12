Трамп поддержал наследного принца Саудовской Аравии

Вашингтон, 12 декабря 2018, 13:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, сообщает 12 декабря Al Arabia.
«Он лидер Саудовской Аравии. Они были очень хорошими союзниками», — подчеркнул глава Белого дома во время интервью в Овальном кабинете.
Тем не менее, власти Соединенных Штатов были вынуждены наложить санкции на 17 подданных Саудовской Аравии, по мнению Вашингтона, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги.
Напомним, 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Турции был убит американский журналист Джамаль Хашогги. Позднее Эр-Рияд признал данный факт, что повлекло за собой серьезную критику со стороны международного сообщества.
Президент США Дональд Трамп не спешил критиковать власти королевства, так как ценит деловые отношения превыше всего: санкции могли помешать реализации крупного оружейного контракта.
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