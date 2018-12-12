В краже данных клиентов Marriott заподозрили спецслужбы Китая

Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Спецслужбы США заподозрили в причастности к хакерской атаке на серверы гостиничной сети Marriott министерство государственной безопасности КНР. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что в результате взлома были похищены персональные данные 500 млн человек, когда-либо останавливавшихся в отелях Marriott по всему миру. По сведениям источников издания, власти США определили масштаб вмешательства в ходе подготовки мер по противодействию активности Китая в киберпространстве.

В статье издания утверждается, что указанная утечка — лишь часть масштабных усилий властей Китая по сбору секретной информации в США.

Напомним, руководство гостиничной сети Marriott в конце ноября заявило о хакерской атаке на серверы дочерней компании Starwood Hotels, приведшей к утечке данных 500 млн клиентов. Злоумышленники взломали базы данных Starwood Hotels еще в 2014 году.

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