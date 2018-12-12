Тереза Мэй может столкнуться с «вотумом недоверия» — Брэди

Лондон, , 11:26 — REGNUM Член Консервативной партии Великобритании Грехэм Брэди заявил, что премьер-министр Тереза Мэй столкнется с обвинением в недоверии к ее руководству, сообщает 12 декабря Associated Press.

Причиной подобного прогноза стал политический кризис в руководстве королевства, вызванный переносом голосования в парламенте по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Тереза Мэй перенесла голосование по проекту соглашения между Брюсселем и Лондоном о размежевании с 11 декабря на 21 января 2019 года, причиной тому стало нежелание законодательного органа поддержать премьер-министра.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Евросоюз. Если к тому времени не будет заключено соглашения об условиях выхода, то королевство выйдет из ЕС без всякого соглашения, что чревато серьезными экономическими проблемами.

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