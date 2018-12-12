Володин поставил задачи Госдуме

Москва, , 10:53 — REGNUM Госдума продолжит повышать качество законотворческой работы и эффективность представительных полномочий депутатов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 декабря заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии семинара для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ — членов Совета законодателей РФ.

«Перед нами стоят три ключевые задачи — повышение качества законотворческой работы, повышение эффективности представительных полномочий депутатов, усиление парламентского контроля», — заявил Володин.

При этом, по его словам, депутатам необходимо усилить акцент на региональных вопросах. Уже сейчас парламентарии гораздо больше уделяют времени работе в субъектах РФ, подчеркнул Володин.

«Общий баланс, если посмотреть, таков, что 65% времени у депутата — время работы в регионе. Остальное время — время работы в парламенте РФ», — констатировал он.

Это свидетельствует о том, что Госдуме удалось повысить эффективность представительных функций депутатов. При этом возросло и качество законотворческой работы: так, к настоящему моменту Госдуме удалось принять решения практически по всем законотворческим документам, которые копились в нижней палате парламента в течение 25 лет.