Губернатор Куйвашев требует отменить повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM Губернатор Свердловской области и член высшего совета «Единой России» Евгений Куйвашев требует пересмотреть решение городской думы Екатеринбурга о кратном увеличении зарплаты главе города, а также о повышении зарплат чиновникам и депутатам. Об этом он заявил 12 декабря на заседании президиума регионального отделения партии.

Также Куйвашев требует от думы вернуться к вопросу об индексации зарплат мэра и депутатов и пересмотреть к ней подходы. При этом нужно учесть позицию руководства страны.

Свердловский губернатор добавил, что зарплаты чиновников каждый год индексируются на 4%. По его словам, этот размер повышения — допустимый, и больше быть не может.

«Наша цель — рост доходов всех жителей Свердловской области, а не только муниципальных служащих. Их заработная плата должна идти вровень с ростом зарплаты по области в целом. Только такое решение может отвечать нашим глобальным целям и задачам. Это будет справедливо, а главное — честно по отношению к людям», — сказал Куйвашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Екатеринбургская гордума приняла решения о повышении зарплат мэру и другим чиновникам, а также депутатам. Возник большой общественный резонанс. В ситуацию вмешалась Москва. Решения депутатов Екатеринбурга о повышении зарплат раскритиковал лично секретарь генсовета «Единой России Андрей Турчак. Он потребовал их отмены.

Затем стало известно о том, что решения так и не были подписаны официально. Таким образом, пока они в силу не вступили.

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