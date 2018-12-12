США поддержали разделение «Нафтогаза» на несколько компаний

Вашингтон, , 09:01 — REGNUM США поддерживают разукрупнение «Нафтогаза Украины», заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсис Феннон, сообщает 12 декабря «Укринформ».

По его словам, госдеп США оказывает поддержку «Нафтогазу», укрепляя его корпоративное управление и помогая ему реформировать деятельность в соответствии с «лучшим мировым опытом».

Феннон отметил, что «Нафтогаз» не должен останавливаться на достигнутом и продолжать реформирование компании.

Напомним, ЕС настаивает на том, что для сохранения транзита российского газа через Украины «Нафтогаз» должен быть разделен на несколько компаний, которыми будут управлять европейские компании. Однако после введения военного положения переговоры приостановились.