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Трамп подписал закон об оказании помощи жертвам геноцида на Ближнем Востоке

Политика

Законопроект был единогласно одобрен конгрессом

Трамп подписал закон об оказании помощи жертвам геноцида на Ближнем Востоке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Вашингтон, 12 декабря 2018, 04:32 — REGNUM  Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект об оказании гуманитарной помощи погибшим в результате геноцида религиозных и этнических меньшинств в Сирии и Ираке, сообщает пресс-служба Белого дома.

Помимо оказания гуманитарной помощи пострадавшим, законопроект предусматривает привлечение к ответственности террористов группировки «Исламское государство» (организация, чья деятельность запрещена в РФ), которых Вашингтон называет причастными к геноциду на Ближнем Востоке. США предусматривают финансовую помощь для организаций, которые занимаются помощью пострадавшему населению Ирака и Сирии.

Также, согласно закону, Вашингтон будет поддерживать организации, занимающиеся расследованием в отношении людей и организаций, причастных к геноциду и военным преступлениям. До подписания законопроекта президентом США он был единогласно одобрен Палатой представителей и сенатом.

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Участие США в войне в Сирии
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