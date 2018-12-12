Среда, 12 Декабря 2018 года
04:32:04 МСК

Трамп ради стены на границе готов пойти на закрытие правительства

Политика

Трамп настаивает на строительстве стены на границе с Мексикой

Вашингтон, 12 декабря 2018, 03:42 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пойти на закрытие правительства и бюджетных организаций, если конгресс не примет бюджет, включающий в себя расходы на строительство стены на границе с Мексикой. Соответствующее заявление Трамп сделал во время дискуссии с лидерами Демпартии США в конгрессе и сенате Нэнси Пелоси и Чаком Шумером.

«Я возьму на себя эту ответственность, я закрою правительство», — заявил Трамп.

В ходе дискуссии с представителями Демпартии Трамп настаивал на необходимости постройки стены на границе с Мексикой с целью обеспечения безопасности страны.

«Понимаешь, если на границе есть стена — это эффективно. Если стены нет — это неэффективно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря американский сенат одобрил временный бюджет до 21 декабря, который даст возможность разрешить споры по поводу финансирования стены на границе с Мексикой и не допустить закрытия бюджетных учреждений. Однако если до 21 декабря американский президент не одобрит бюджет на 2019 год, то правительство и государственные организации США могут быть закрыты.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский Сенат одобрил временный бюджет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство стены на границе США и Мексики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить