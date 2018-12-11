Президента Грузии после отставки государство охранять не будет

Тбилиси, , 18:17 — REGNUM Президента Грузии через год после истечения его срока полномочий служба государственной охраны охранять не будет. Соответствующие положение содержится в поправках к закону «О государственной охране», проект которого обсуждася на заседании комитета парламента Грузии по защите прав человека 11 декабря.

Законопроект представил депутатам начальник специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе. Он сообщил, что после вступления в должность нового президента численность его личной охраны будет сокращена. А после истечения срока полномочий президента государство будет обеспечивать его охрану только в течение 1 года, после чего охрана будет снята. По ныне действующему законодательству, государство обязано обеспечивать охрану человека, занимавшего пост президента, до конца жизни.

С такими изменениями не согласна администрация пока еще действующего президента Георгия Маргвелашвили, чью позицию зафиксировала на заседании парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили. По ее словам, президент с законопроектом не согласен и считает, что эти поправки — часть проводимой в последний период кампании, направленной на ослабление института президента.

«Предлагаемые поправки ухудшают вопросы охраны и безопасности президента как высшего должностного лица. В последнем пункте законопроекта уточняется, что ныне действующий режим изменится и закон распространится и на нынешнего президента, а это прямо указывает на то, что особый интерес проявляется именно к снятию охраны с Георгия Маргвелашвили», — заявила Нацвлишвили.

Она призвала парламент учесть грузинскую реальность, проанализировать те угрозы, которые может вызвать изменение режима охраны президента, и обеспечить гарантии безопасности лицу, занимавшему пост главы государства.

Как известно, по итогам выборов президента Грузии главой государства избрана Саломе Зурабишвили. Церемония ее инаугурации назначена на 16 декабря, после чего истечет срок полномочий нынешнего президента Георгия Маргвелашвили.