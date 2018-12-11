Названа дата встречи военных РФ и Израиля по Сирии

Москва, , 14:49 — REGNUM Встреча представителей Генштабов ВС России и Израиля, на которой будет обсуждаться ситуация в Сирии, состоится в Москве 12 декабря. Об этом 11 декабря сообщает RT.

Со стороны России в переговорах будет участвовать замначальника оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Василий Трушин. Израиль представит начальник оперативного управления генштаба генерал-майор Аарон Халива.

Ранее о встрече, посвященной безопасности на Ближнем Востоке, договорились президент России Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Телефонный разговор лидеров состоялся 8 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху по телефону проинформировал Путина о ходе военной операции израильской армии на границе с Ливаном. Стороны договорились проработать вопрос об организации личной встречи.

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