Вторник, 11 Декабря 2018 года
15:52:45 МСК

Названа дата встречи военных РФ и Израиля по Сирии

Политика

Со стороны РФ в переговорах будет участвовать замначальника оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Василий Трушин

Москва, 11 декабря 2018, 14:49 — REGNUM  Встреча представителей Генштабов ВС России и Израиля, на которой будет обсуждаться ситуация в Сирии, состоится в Москве 12 декабря. Об этом 11 декабря сообщает RT.

Со стороны России в переговорах будет участвовать замначальника оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Василий Трушин. Израиль представит начальник оперативного управления генштаба генерал-майор Аарон Халива.

Ранее о встрече, посвященной безопасности на Ближнем Востоке, договорились президент России Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Телефонный разговор лидеров состоялся 8 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху по телефону проинформировал Путина о ходе военной операции израильской армии на границе с Ливаном. Стороны договорились проработать вопрос об организации личной встречи.

Читайте также: Нетаньяху рассказал Путину о военной операции на границе с Ливаном

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху: Российские и израильские военные проведут переговоры в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Израиля и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить