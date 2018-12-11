Литовские консерваторы озаботились «неадекватными воплями» властей о Кремле

Вильнюс, , 14:34 — REGNUM

Председатель оппозиционной партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис сегодня, 11 декабря, сравнил премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса с диктатором за его слова, что консерваторы «работают на Кремль», сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, у премьера не осталось больше возможности, как остановить «поток негативных новостей», как только обвинить оппозицию в «службе России».

«Переговоры диктаторы начинать не любят, искать компромиссы тоже. Поэтому тактика старая и проверенная — неадекватно вопить про Кремль», — написал на своей страничке в социальной сети Facebook лидер партии, которая сама традиционно всех своих оппонентов обвиняет в «связях с Кремлём». По его мнению, то, что премьер обратился в спецслужбы страны с просьбой проверить связи консерваторов с Россией — это «истерика», от которой «несмешно».

Он также усомнился в возможностях Сквернялиса, после слов о «работе консерваторов» на Кремль, сохранять свой пост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Литве внутриполитическая ситуация обострилась после начала забастовки части учителей. В Вильнюсе состоялся многотысячный митинг в поддержку учителей, а консерваторы потребовали отложить принятие бюджета на 2019 год, пока учителям не будет гарантировано повышение зарплаты. Всё это Сквернялис и назвал частью плана по свержению правительства, за которым «стоит Кремль». Он обратился в спецслужбы страны с просьбой проверить эту версию, заявив, что сам располагает некими доказательствами.