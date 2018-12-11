Губернатор Кузбасса подарил таёжной отшельнице щенка и пообещал новые окна

Абакан, , 13:52 — REGNUM Власти Кемеровской области отчитались о поездке губернатора Сергея Цивилёва к известной таёжной отшельнике Агафье Лыковой. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, 11 декабря Цивилёв и глава Таштагольского района Владимир Макута на вертолёте прилетели к Лыковой.

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Для отшельницы приготовили и передали 300 кг сена, комбикорма для коз (350 кг), куриц (140 кг), муку (100 кг), крупы, овощи, фрукты (гранаты, виноград), батарейки, кухонную утварь. Кроме того, Цивилёв привёз Лыковой щенка.

Отшельница пожаловалась, что ей досаждает медведь, а также рассказала, что у неё болит рука. Находившийся на борту врач осмотрел женщину и оставил ей мази. Отшельница показала Цивилёву свой дом и могилу отца — Карпа Лыкова. После этого губернатор распорядился замерить оконные проёмы и заменить старые окна, из которых дует, на более тёплые.

«Это уникальный человек, поэтому мы её никогда не бросим и будем всячески помогать и шефствовать над Агафьей Карповной», — цитирует Цивилёва обладминистрация.

Как уже сообщало ИА REGNUM, таёжная отшельница Агафья Лыкова живёт на территории Хакасии. Она — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах.

Ранее Лыкову периодически навещал экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев. В пресс-службе обладминистрации подчёркивали, что Тулеева и Лыкову связывает давняя дружба. Однако 1 апреля 2018 года Тулеев ушёл в отставку с поста губернатора. Врио главы Кузбасса был назначен Сергей Цивилёв, в сентябре 2018 года он выиграл губернаторские выборы.

Визит к отшельнице власти Кузбасса запланировали, узнав о том, что 10 декабря 2018 года Агафья Лыкова обратилась по спутниковому телефону к красноярскому кинодокументалисту Андрею Гришакову, сообщив, что ей нечем кормить коз.

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