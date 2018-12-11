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Сибирская отшельница Агафья Лыкова подала сигнал SOS

Общество

Связь с Лыковой оборвалась

Абакан, 11 декабря 2018, 04:38 — REGNUM  Просьба о помощи поступила от сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, пишет 3 декабря газета «Известия».

У отшельницы заканчиваются припасы, и она подала сигнал SOS. Ее друзья намерены помочь ей, но связь с Лыковой оборвалась.

Напомним, Агафья Лыкова — последний представитель семьи старообрядцев-беспоповцев Лыковых. Она живет на заимке Лыковых в лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна (Хакасия). Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, теперь осталась одна Агафья.

Читайте ранее в этом сюжете: «Как можно запретить дружить?»: Кузбасс и Хакасия не поделили отшельницу

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