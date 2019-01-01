На Северном Кавказе за год ликвидировано 37 ячеек террористов — Бортников

Москва, , 11:42 — REGNUM Российские правоохранительные органы и спецслужбы за 2018 год ликвидировали 37 ячеек террористов, намеревавшихся совершить террористические акты на Северном Кавказе, сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) директор ФСБ РФ Александр Бортников.

По словам главы ведомства, в России за минувший год было пресечено функционирование более 64 тыс. сайтов, распространявших противоправную информацию. Из них более 47 тыс. публиковали материалы, посвященные деятельности международных террористических организаций, добавил Бортников.

По словам главы ведомства, указанные достижения стали возможны в результате внедрения автоматизированных систем мониторинга средств массовых коммуникаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников подчеркнул, что спецслужбы должны создать системы депонирования ключей шифрования мессенджеров для доступа к переписке террористов.

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