Глава ФСБ сообщил о блокировках сайтов с террористической информацией

Москва, , 11:42 — REGNUM Российские правоохранительные органы и спецслужбы за 2018 год пресекли функционирование более 64 тыс. сайтов, распространявших противоправную информацию. Из них более 47 тыс. публиковали материалы, посвященные деятельности международных террористических организаций, сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) директор ФСБ РФ Александр Бортников.

По словам главы ведомства, указанные достижения стали возможны в результате внедрения автоматизированных систем мониторинга средств массовых коммуникаций. Бортников подчеркнул, что российские спецслужбы и правоохранители в текущем году ликвидировали 37 ячеек террористов, намеревавшихся совершить террористические акты на Северном Кавказе.

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Директор ФСБ РФ добавил, что в России за год были уничтожены 65 боевиков, из которых десять человек возглавляли банды. Также он сообщил о задержанных 36 главарях, 236 членах банд и 589 пособниках бандитов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы должны создать системы депонирования ключей шифрования мессенджеров для доступа к переписке террористов. По словам главы ведомства, операторам связи также необходимо начать тесно сотрудничать со спецслужбами.

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