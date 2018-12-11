В афганской провинции Фарьяб ликвидировано 12 боевиков

Меймене, Афганистан, , 15:43 — REGNUM 10 декабря официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) произошло столкновение между афганскими солдатами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которого было ликвидировано по меньшей мере 12 боевиков.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», бой между правительственными силами и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошел на территории уезда Давлат Абад провинции Фарьяб.

В ходе столкновений был также ликвидирован высокопоставленный командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Муса.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате боя афганскими солдатами было захвачено оружие, принадлежавшее боевикам. Сообщается, что никто из военнослужащих Национальной армии Афганистана не пострадал.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.