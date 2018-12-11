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Зюганов заявил о необходимости изменения Конституции

Политика

Основной документ страны не выполняет главную функцию

Зюганов заявил о необходимости изменения Конституции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Геннадий Зюганов

Москва, 11 декабря 2018, 09:24 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что пришла пора изменения Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

«Конституция не выполняет главную функцию: не обеспечивает вывод страны из кризиса, не дает равные возможности для развития страны, по-прежнему душит всю социальную сферу», — заявил Зюганов.

На взгляд депутата Госдумы, давно назрели изменения.

«Страна давно созрела для внесения серьезных изменений в Конституцию, корректировки курса, создания реальных условий для развития страны», — указал Зюганов.

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