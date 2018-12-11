Депутат Рады объяснила политическую пассивность жителей Украины

Киев, , 08:48 — REGNUM Жители Украины потеряли веру в какие-либо изменения в стране и поэтому не выходят на акции протеста против действующей власти, заявила депутат Верховной рады Оксана Продан в эфире News One.

По ее словам, люди также понимают, что на Украине очень много оружия, которое может быть применено «по любому поводу». Кроме того, большинство активного населения Украины уже переехало в другие страны, добавила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что до конца года Киев посетят министры обороны нескольких стран — членов НАТО для того, чтобы подписать контракты на поставку оружия, техники и оборудования. По его словам, военное положение в стране дает возможность «развернуть сотрудничество с партнерами».

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Кроме того, посол Украины в Канаде заявил, что несколько канадских оружейных компаний согласились продать Киеву снайперские винтовки, однако этого мало. Нужно, чтобы само канадское правительство начало выделять деньги для вооружения украинских боевиков.

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