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Посол Украины: ВСУ скоро получат снайперские винтовки из Канады

Политика

Однако Украине этого мало

Оттава, 6 декабря 2018, 08:44 — REGNUM  Украина скоро закупит канадские снайперские винтовки, заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко по время слушаний в комитете канадского парламента по вопросам обороны, сообщает 6 декабря «Укринформ».

По его словам, несколько компаний из Канады решили продать Украине оружие после того, как канадское правительство включило Украину в список стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия.

Тем не менее Шевченко заявил, что Украине этого мало. Киев хочет, чтобы правительство Канады не просто позволило частным компаниям продавать ВСУ оружие, а само выделяло деньги на предоставление вооружения Украине.

Напомним, на Украине уже работают 200 канадских инструкторов, которые обучают украинских военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламенту Канады расскажут, как надо помогать Украине

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Поставки Канадой и США летального оружия на Украину
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