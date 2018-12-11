Новый глава Хакасии полетел в Москву экономклассом

Абакан, , 07:47 — REGNUM Коммунист Валентин Коновалов, который по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября стал главой Хакасии, сегодня, 11 декабря, вылетел в Москву. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Коновалов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Вылетел в Москву на мероприятия, посвященные 25-летию Дня Конституции Российской Федерации. Подробности поездки сообщу дополнительно», — пишет глава Хакасии (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Добавим, подписчики Коновалова разглядели, что он летит в Москву экономклассом. У некоторых из них эта информация вызвала удивление и одобрение.

«Я вообще первый раз вижу фото чиновника такого уровня в самолёте на фоне экономмест», — подчеркнул один из подписчиков. Он добавил, что примеру нового главы Хакасии должны последовать и «другие слуги народа».

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов выиграл второй тур выборов главы Хакасии 11 ноября, получив 57,57% голосов «за» в свою поддержку. Его имя было в бюллетенях единственным, так как остальные кандидаты, в том числе единоросс Виктор Зимин, руководивший республикой почти 10 лет и получивший в первом туре 32,42% голосов, с выборов снялись.

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