Daily Sabah: Протесты во Франции – эхо глобальных изменений

Максим Исаев, , 08:14 — REGNUM

Ожесточенные протесты и демонстрации в Париже, возможно, действительно были вызваны глубоким разочарованием общества налоговой политикой французского президента Эммануэля Макрона. Однако беспорядки были вызваны не только эгоизмом Макрона и его экономической политикой, благоприятствующей состоятельному классу. В основе социального взрыва лежит ряд глубоко укоренившихся проблем, пишет Яхья Бостан в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

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В основе происходящего лежат глубокие изменения в глобальной геополитике. Западно-ориентированное представление об однополярном мире больше не соответствует фактическому положению дел.

Запад фактически лишился своей гегемонии в экономике, оборонных технологиях, искусстве и науке. Незападные развивающиеся страны начинают играть всё более заметную роль в перечисленных областях. Такие страны, как Китай, Индия и Россия стали более заметными глобальными игроками. В то же время Турция и ряд других стран превратились в региональных тяжеловесов.

В последние несколько лет формирование многополярного мирового порядка привело к различным дипломатическим, политическим и экономическим кризисам. Мировая экономика вышла из-под контроля. Китайские технологические гиганты начали свергать свои западных конкурентов. Запад испытал экономический спад и теперь стремится подорвать позиции незападных держав.

Столкнувшись с перспективой рецессии, западные правительства ввели дополнительные налоги, которые негативно сказались на финансовом положении их граждан. Сокращение доходов привело к росту ксенофобии и крайне правого экстремизма. Эти тенденции повлияли на политику США и Европейского союза. В США нынешний президент США одержал неожиданную победу в 2016 году, а ЕС столкнулся с беспрецедентной активностью ультраправых движений, которые стали одерживать победы на выборах или входить в правительственные коалиции.

Политика Трампа заслуживает самого пристального внимания. За последние два года американский президент сделал все для того, чтобы разрушить сложившиеся демократические и гражданские традиции. Он относится к беженцам как к террористам, запугивает частные компании, заставляя их развивать бизнес в США. Трамп дал понять, что его интересует только благосостояние американских граждан. Этот эгоизм способствует развязыванию торговой войны против остального мира.

На прошлой неделе власти США настояли на аресте в Канаде финансового директора китайского технологического гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу в связи с обвинениями в предположительном нарушении санкций против Ирана. Помимо всего прочего, данный шаг свидетельствует о новом этапе в глобальной торговой войне. Если Ваньчжоу не освободят, то Китай может предпринять ответные меры, после чего мир станет менее безопасным для бизнесменов. Все говорят о свободе движения капитала, но теперь появилась реальная возможность того, что сами владельцы этого капитала больше не смогут свободно передвигаться.

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Правда заключается в том, что ситуация в Париже, назревающая торговая война, сирийский конфликт и изменения в глобальной геополитике взаимосвязаны. В конечном итоге в основе всех этих событий лежит делегитимизация международного права и международных организаций. ООН и другие учреждения, которые ранее обеспечивали соблюдение международных законов, оказались неэффективными. Международные организации больше не могут держать под контролем растущий расизм и народные протесты, вызванные экономической ситуацией в Европе. Они не могут остановить войну в Сирии и поток нелегальных мигрантов. ООН также не может установить приемлемый баланс между сверхдержавами и другими мировыми державами, которые неуклонно увеличивают свое присутствие в глобальных делах.

Ни для кого не секрет, что никто больше не воспринимает международное право всерьез. Примером тому служит замалчивание обстоятельств убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашогги, чтобы сохранить у власти наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Маловероятно, что при таких условиях нас ждет светлое будущее. Гнев и жадность отдельный национальных государств может вернуть мир в 1940-е годы. Колокол звонит не только по Макрону, но и по миру во всём мире.