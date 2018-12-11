МИД Ирана назвал лицемерием международную реакцию на ситуацию во Франции

Тегеран, , 07:25 — REGNUM МИД Ирана призвал своих граждан, живущих или приехавших отдохнуть во Францию, «быть осторожными и избегать места насилия и демонстраций», сообщает Le Figaro.

Иран оценивает международную реакцию на это протестное движение, вспышки насилия как доказательство лицемерия Запада.

По словам главы судебной власти Ирана Садега Амоли Лариджани, «если бы эти демонстрации не проводились на Западе, ООН и многие другие министерства иностранных дел уже были бы вовлечены».

«Во время демонстраций в Иране в прошлом году лидеры европейских стран, включая Францию, подняли такой шум, выражая свою обеспокоенность», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции выступил в телевизионном обращении к гражданам 10 декабря в связи с массовыми акциями протеста «желтые жилеты». Глава государства объявил о введении в стране чрезвычайного положения в социальной и экономической сфере.

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