Посольство РФ осудило мерзкий акт вандализма в Риге

Рига, , 05:50 — REGNUM Власти Латвии должны принять срочные меры по устранению акта вандализма на кладбище в микрорайоне Зиепниеккалнс в Риге, сообщило посольство РФ в Facebook.

Комментируя повреждение вандалами памятника на кладбище в Риге, посольство призвало латвийскую общественность к адекватной реакции на очередное проявление «войны с памятниками».

«Надеемся, что латвийские власти примут незамедлительные меры по устранению акта вандализма, проведут расследование с целью привлечения к ответственности виновных в этом кощунственном деянии, — сообщили в посольстве. — Ожидаем, что будут предприняты необходимые усилия для недопущения подобных хулиганских действий в будущем».

https://www.facebook.com/RUSEMBAS/posts/1830395807088099

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Риги написали заявление в полицию о том, что на кладбище в Зиепниеккалнсе вандалами поврежден памятник советским воинам. Заявители зафиксировали акт вандализма, но полицию так и не дождались, сами поехали в участок и написали заявление. Инцидент произошел 8 декабря.

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