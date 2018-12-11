Вторник, 11 Декабря 2018 года
01:40:10 МСК

Чижов: России не нужно частичное восстановление прав в ПАСЕ

Политика

Только полное и безоговорочное восстановление всех полномочий

Чижов: России не нужно частичное восстановление прав в ПАСЕ
Adrian Grycuk
Зал заседаний ПАСЕ

Москва, 11 декабря 2018, 00:07 — REGNUM  Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что Россия рассчитывает на полное и безоговорочное восстановление полномочий своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и никакие частично восстановление Москву не устроит. Об этом Чижов заявил 10 декабря в эфире телеканала «Россия 24».

Чижов напомнил, что ключевая сессия Совета Европы пройдёт в июне 2019 года. Ряд стран предлагают компромиссное решение — частично восстановить полномочия России в ПАСЕ. Москва на это не согласна.

«Некоторые «благожелатели» наши предлагают компромиссное решение: частично восстановить полномочия российской делегации в ПАСЕ — или временно это сделать, или по частям. Нас это устроить не может, мы рассчитываем на полное и безоговорочное восстановление всех прав», — рассказал российский постпред.

Напомним, что российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и права участвовать в работе ассамблеи после воссоединения Крыма с РФ. В ответ на эти рестрикции Россия вышла из ПАСЕ.

Также под вопросом остается членство России в Совете Европы. Российские власти заявляют, что в случае выхода РФ из Совета Европы, Москва создать совет законодательных органов Евразии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить