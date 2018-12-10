Протесты во Франции: «Глобалистская политическая модель зашла в тупик»

Москва, , 23:43 — REGNUM Протесты во Франции отражают глубокий кризис западной политической системы, сложившейся за последние десятилетия после крушения Советского Союза. Об этом 10 декабря заявил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Почему этого не происходит, выливается на улицу? Партийные системы, как правило, всегда отражают те или иные задачи, которые они пытаются решить. Долгое время партии и партийные системы отражали классовый подход, столкновение классов. И различные идеологии различных классов представляли различные классы», — заявил Сардарян.

«После Второй Мировой войны во многих европейских странах, в том числе и во Франции, в Италии, основной задачей партийной системы было не допустить прихода к власти коммунистов любыми средствами. Затем коммунизма не стало, Советский Союз развалился, и перешли к системе, когда есть немножко левого, немножко правого и их очень сложно друг от друга отличить», — подчеркнул он.

Современная партийная модель, по его мнению, до последнего времени обеспечивала планомерное поступательное развитие интеграционных процессов и глобализацию рынков. Однако текущая ситуация, когда протест в одной из наиболее влиятельных стран Европы вышел из «институциональных рамок» на улице свидетельствует о том, что эта политическая система перестала работать и вступила в глубокий кризис.

«Такие ситуации в принципе не должны возникать там, где нормально стабильно функционирует политическая и партийная система. Эти разногласия должны быть в парламенте, население должно посредством выборов и различных референдумов, политических механизмов влиять на процесс принятия политических решений», — отметил он.

«Сейчас мы столкнулись с тем, что теперь политические силы в обществе делятся уже не по принципу принадлежности к левым, правым, центристам — остались глобалисты и те, кто фактически за суверенитет», — отметил Сардарян.

Это находит отражение в странных коалициях в современных европейских парламентах: когда, например, в Италии соответственно левый и правый политики Маттео Ренци и Сильвио Берлускони фактически оказываются на одной стороне, а популистское движение «Пять звёзд и всегда достаточно правая «Лига», оказываются по другую, добавил эксперт.

В настоящее время во Франции проходят массовые многотысячные протесты «жёлтых жилетов» против повышения цен на топливо и коммунальные услуги. Рост цен оправдывается французским правительством введением экологических сборов в соответствии с Парижскими соглашениями по климату. Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о «заморозке» тарифов, протесты радикализировались и уже проходят под лозунгами отставки правительства и президента страны.