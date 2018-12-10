Будущее ЕС: «Жёлтые жилеты усилили переговорные позиции Рима с Брюсселем»

Москва, , 23:26 — REGNUM В Италии так же, как и во Франции, внедряется экологический налог, который повысит цены на топливо, однако там удалось избежать протестов благодаря принятию нового «социального» бюджета — которому, впрочем, ещё предстоит получить одобрение Брюсселя. Об этом 10 декабря заявил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«7 декабря ровно такие же (экологические) налоги были введены в Италии, но никаких акций протеста на улицах нет. Потому что параллельно с этим принимается новый бюджет, в котором очень большие расходы предусмотрены для социальной поддержки населения, что и обещала правящая коалиция», — заявил Сардарян.

По его мнению, в Италии и Франции за последние годы сложилась очень схожая политическая обстановка. Отличие же в том, что при резкой смене правительства фигура Макрона «выступила как спасательный круг для глобалистов, которые сумели обеспечить для себя на какое-то ещё время статус-кво», отметил эксперт.

Обе страны внедряют экологические вводятся не для решения национальных вопросов, а для приведения экономик в соответствие Парижским соглашениям, «глобалистской повестке». В этом смысле ситуация во Франции может напрямую определить расклады сил и в самой Италии, считает политолог.

«Европейский Союз дважды фактически отклонил проект бюджета и завтра (11 сентября) будет премьер-министр докладывать парламенту о результатах переговоров. При последующих переговорах с Европейским Союзом итальянцы скажут, что если вы нам ещё раз попытаетесь поставить вето на наш проект бюджета, не удивляйтесь, если на улицах будет ровно то же самое, что происходит во Франции», — заявил Сардарян.

«Глава МВД Италии Маттео Сальвини в интервью одному из телеканалов заявил, что на улицах его ни разу не спрашивали о нарушении правила бюджетного дефицита Европейского Союза, зато спрашивали, будут ли они получать гарантированную выплату ежемесячную или нет. Поэтому это останется приоритетом итальянской политики», — добавил он.

Франция охвачена массовыми протестами «жёлтых жилетов» против повышения цен на топливо и коммунальные услуги. В протестах, которые нередко переходят в столкновения с полицией, участвуют десятки тысяч человек. Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о «заморозке» тарифов, протесты радикализировались и уже проходят под лозунгами отставки правительства и главы государства.