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Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе и выход США из ДРСМД

Политика

Состоялся телефонный разговор президента России и канцлера ФРГ

Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе и выход США из ДРСМД
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 10 декабря 2018, 22:59 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора вечером 10 декабря обсудили обстановку, сложившуюся в результате нарушения украинскими кораблями государственной границы России, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в ходе беседы была «выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряжённости в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием провокационных действий украинских властей».

Помимо этого, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, отметив приоритетный характер задач по продвижению межсирийского диалога и формированию конституционного комитета, информирует пресс-службе.

Также Путин и Меркель обменялись мнениями о ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны. Лидеры двух стран договорились о дальнейшем продолжении контактов на различных уровнях.

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