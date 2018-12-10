Саакашвили: Выборы президента Грузии выиграла оппозиция

Тбилиси, , 22:13 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что выборы президента Грузии 28 ноября в действительности выиграла оппозиция, но Иванишвили у нее эту победу украл. Об этом Саакашвили заявил в ходе прямого эфире в соцсети Facebook 10 декабря вечером.

По его информации, кандидат от «объединенной оппозиции» («Единого национального движения») Григол Вашадзе набрал почти 970 тысяч голосов избирателей, и это был максимум, который мог набрать победитель.

«Объединенная оппозиция получила на этих выборах 970 тысяч голосов, и это больше того количества, которое набрала «Мечта» в 2016 году, придя в парламент с конституционным большинством. Вы взяли максимум из максимума, 10 из 10-ти, но эту победу у вас украли. Об этом говорили все, начиная от патриарха и кончая членами самой «Мечты». Были использованы удостоверения личности умерших родителей активистов «Мечты», были подкуп населения, запугивание избирателей, но главным методом были карусели», — заявил Саакашвили.

По его словам, на этих выборах ЦИК Грузии представил нереальные списки избирателей, согласно которым избирателей в Грузии оказалось на 500 тысяч человек больше, чем всего населения страны по данным Национальной службы статистики.

Экс-президент уверен, что Бидзина Иванишвили постепенно прибирает к рукам всю Грузию и намеревается править здесь 10, 20 и более лет, «неважно, сам Бидзина Иванишвили будет править, Ута или Бера (сыновья Иванишвили)».

«Кража голосов на выборах означает, что демократия в Грузии умерла. А Иванишвили сейчас полностью прибирает к рукам весь банковский сектор, все ростовщические институты и становится главным ростовщиком страны. Он уже прибрал к рукам «Грузуголь», устранил с рынка «Омегу» (компания, которая занимается дистрибьюцией табачных изделий) и повысил цены на сигареты, теперь прибирает к рукам аграрный рынок и повышает цены на хлеб. Он завладевает Анаклией. Он полностью контролирует рынок горючего в Грузии. А сейчас заявил, что должна произойти приватизация железной дороги, и, конечно, эту приватизацию осуществит он», — заявил Саакашвили и подчеркнул, что практически все без исключения сферы грузинской экономики Бидзина Иванишвили «кладет себе в карман».

Напомним, что выборы президента Грузии проходили в два тура. 28 октября ни один из 25 кандидатов необходимого для победы количества голосов набрать не смог, поэтому 28 ноября состоялся второй тур. По данным ЦИК, которые в целом совпадают с данными экзитполов и параллельного подсчета голосов, победу во втором туре одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, набравшая почти 60% голосов.