СМИ: Россия отправляет в Венесуэлу свои стратегические ракетоносцы Ту-160

Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Американское издание The Washington Free Beacon со ссылкой на источники в Пентагоне утверждает, что Российская Федерация в скором времени отправит в Венесуэлу свои стратегические бомбардировщики Ту-160.

По данным издания, как минимум два стратегических ракетоносца Ту-160 («Блэкджек» — по классификации НАТО), способные нести ядерное оружие, будут оправлены с российской авиабазы стратегических сил в Венесуэлу для проведения серии учений.

«Пентагон будет пристально следить за «Блэкджеками» ввиду их способности запускать крылатые ракеты с ядерным боезарядом по американским целям», — пишет издание.

Стоит отметить, что в последний раз российские Ту-160 бывали в Венесуэле в 2008 году. Тогда стратегические ракетоносцы участвовали в учебной миссии на аэродроме венесуэльского острова Арчила.

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