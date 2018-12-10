Понедельник, 10 Декабря 2018 года
22:40:50 МСК

СМИ: Россия отправляет в Венесуэлу свои стратегические ракетоносцы Ту-160

Политика

В Пентагоне нервничают

Вашингтон, 10 декабря 2018, 21:16 — REGNUM  Американское издание The Washington Free Beacon со ссылкой на источники в Пентагоне утверждает, что Российская Федерация в скором времени отправит в Венесуэлу свои стратегические бомбардировщики Ту-160.

По данным издания, как минимум два стратегических ракетоносца Ту-160 («Блэкджек» — по классификации НАТО), способные нести ядерное оружие, будут оправлены с российской авиабазы стратегических сил в Венесуэлу для проведения серии учений.

«Пентагон будет пристально следить за «Блэкджеками» ввиду их способности запускать крылатые ракеты с ядерным боезарядом по американским целям», — пишет издание.

Стоит отметить, что в последний раз российские Ту-160 бывали в Венесуэле в 2008 году. Тогда стратегические ракетоносцы участвовали в учебной миссии на аэродроме венесуэльского острова Арчила.

Читайте развитие сюжета: Минобороны РФ: Стратегические ракетоносцы Ту-160 отправлены в Венесуэлу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить